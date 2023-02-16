Шахтер - Ренн 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Фото: ФК Шахтер
Донецкий Шахтер в Варшаве сыграл свой первый матч 1/16 финала против Ренна.
Горняки начали поединок довольно активно. После момента уже на 2-й минуте Шахтер забил в быстрой контре уже на 11-й. Пусть и не без ошибок обороны Ренна. На добивании удачно приложился Крыськив.
Ну а в самой концовке матча Шахтер забил и второй – по ногам получил Конопля, и Бондаренко пробил хоть и не лучшим образом (Манданда почти взял), но все-таки забил. 2:0 к перерыву.
Шахтер – Ренн 2:0
Голы: Крыськив (11), Бондаренко (45, пен.)
Гол Крыськива:
Гол Бондаренко:
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Комментарии (2)
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shat (киев)
16.02.2023 в 20:25
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Cassid (Kiev)
16.02.2023 в 20:40
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