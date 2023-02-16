Шахтер - Ренн 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Донецкий Шахтер в Варшаве сыграл свой первый матч 1/16 финала против Ренна.

Горняки начали поединок довольно активно. После момента уже на 2-й минуте Шахтер забил в быстрой контре уже на 11-й. Пусть и не без ошибок обороны Ренна. На добивании удачно приложился Крыськив.

Ну а в самой концовке матча Шахтер забил и второй – по ногам получил Конопля, и Бондаренко пробил хоть и не лучшим образом (Манданда почти взял), но все-таки забил. 2:0 к перерыву.

Шахтер – Ренн 2:0

Голы: Крыськив (11), Бондаренко (45, пен.)

Гол Крыськива:

Гол Бондаренко: