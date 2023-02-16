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Шахтер - Ренн 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер - Ренн 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий Шахтер в Варшаве сыграл свой первый матч 1/16 финала против Ренна.

Горняки начали поединок довольно активно. После момента уже на 2-й минуте Шахтер забил в быстрой контре уже на 11-й. Пусть и не без ошибок обороны Ренна. На добивании удачно приложился Крыськив.

Ну а в самой концовке матча Шахтер забил и второй – по ногам получил Конопля, и Бондаренко пробил хоть и не лучшим образом (Манданда почти взял), но все-таки забил. 2:0 к перерыву.

Шахтер – Ренн 2:0

Голы: Крыськив (11), Бондаренко (45, пен.)

Гол Крыськива:

Гол Бондаренко:

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн
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Комментарии (2)
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shat (киев)
16.02.2023 в 20:25
Какая мразь этот бондаренко , у нас был приблатнённый беседин , три года тащили его , а в Шахтёре этооо ! мало того что он бездарный , никогда не отыгрывает в защите , высокомерное отношение к своим игрокам . Не бондаренко , а бездаренко
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Cassid (Kiev)
16.02.2023 в 20:40
У него не высокомерное отношение. Просто такое выражение лица. Он всегда с ним бегает. А за своих партнеров всегда искренне и даже где-то по-детски радуется.
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