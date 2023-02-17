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Заря - Рига: смотреть онлайн, Live, прямая видеотрансляция

Видео
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Последний матч луганчан на сборах

Заря - Рига: смотреть онлайн, Live, прямая видеотрансляция

Новина українською

Сегодня, 17 февраля, "Заря" проведет свой последний спарринг на турецких сборах.

В соперниках луганчан – ФК "Рига".

Поединок начнется в 16:30.

Видеотрансляция доступна у нас на сайте.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Рига
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