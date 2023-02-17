Без особых проблем. Динамо - Лиепая 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
17 февраля на сборах в Турции "Динамо" провело спарринг с латвийской "Лиепаей".
Луческу выпустил на матч довольно боевой состав, возможно и через это у киевлян не возникло особых проблем с соперником.
Уверенная победа 2:0 с голами Пэрриса и Волошина.
Вашему вниманию видеообзор поединка.
Голы: Пэррис (22), Волошин (90+1)
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