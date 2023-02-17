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Без особых проблем. Динамо - Лиепая 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Без особых проблем. Динамо - Лиепая 2:0. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

17 февраля на сборах в Турции "Динамо" провело спарринг с латвийской "Лиепаей".

Луческу выпустил на матч довольно боевой состав, возможно и через это у киевлян не возникло особых проблем с соперником.

Уверенная победа 2:0 с голами Пэрриса и Волошина.

Вашему вниманию видеообзор поединка.

"Динамо" (Украина) - "Лиепая" (Латвия) 2:0

Голы: Пэррис (22), Волошин (90+1)

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В статье: Динамо (Киев) Лиепая
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