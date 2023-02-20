Снова ничья. Динамо - Рига 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" сыграло очередной спарринг на турецком собрании. В понедельник, 20 февраля, киевляне встречались с вице-чемпионом Латвии ФК "Рига".
Поединок закончился вничью 1:1, и все самые интересные моменты матча смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Царенко (79) - Йойич (58)
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