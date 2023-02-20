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Снова ничья. Динамо - Рига 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Снова ничья. Динамо - Рига 1:1. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" сыграло очередной спарринг на турецком собрании. В понедельник, 20 февраля, киевляне встречались с вице-чемпионом Латвии ФК "Рига".

Поединок закончился вничью 1:1, и все самые интересные моменты матча смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Рига" 1:1

Голы: Царенко (79) - Йойич (58)

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В статье: Динамо (Киев) ФК Рига
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