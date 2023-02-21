За кулисами матча с Ренном. Шахтер показал поединок изнутри. ВИДЕО
Что и как происходило во время матча
shakhtar.com
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Новый игрок, атмосфера в команде, подарки детям, поддержка украинских военных и многое другое в этом видео.
Отметим, что игра в поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды. Ответный матч состоится 23 февраля во Франции.
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