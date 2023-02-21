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За кулисами матча с Ренном. Шахтер показал поединок изнутри. ВИДЕО

Видео
(2 голосов)

Что и как происходило во время матча

За кулисами матча с Ренном. Шахтер показал поединок изнутри. ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" показал изнутри, как прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с "Ренном" в Варшаве.

Новый игрок, атмосфера в команде, подарки детям, поддержка украинских военных и многое другое в этом видео.

Отметим, что игра в поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды. Ответный матч состоится 23 февраля во Франции.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн
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