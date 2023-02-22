Зинченко подарил свою футболку мальчику на трибунах. Тот расплакался от счастья - ВИДЕО
Достойный поступок украинца
фото из соцсетей
В субботу, 18 февраля, лондонский "Арсенал" в рамках 24-го тура АПЛ вырвал в компенсированное время
Один из голов "канониров забил украинский защитник Александр Зинченко.
После игры Зинченко подошел к трибунам и отдал свою футболку мальчику, который специально сделал плакат с просьбой получить сувенир от украинца.
Этот поступок украинца настолько растрогал мальчика, что он расплакался от счастья.
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