Зинченко подарил свою футболку мальчику на трибунах. Тот расплакался от счастья - ВИДЕО

В субботу, 18 февраля, лондонский "Арсенал" в рамках 24-го тура АПЛ вырвал в компенсированное время вырвал победу у "Астон Виллы" (4:2) .

Один из голов "канониров забил украинский защитник Александр Зинченко.

После игры Зинченко подошел к трибунам и отдал свою футболку мальчику, который специально сделал плакат с просьбой получить сувенир от украинца.

Этот поступок украинца настолько растрогал мальчика, что он расплакался от счастья.