Динамо - Ауда: смотреть онлайн, Live, прямая видеотрансляция матча
Прямая видеотрансляция матча
fcdynamo.com
Сегодня, 23 февраля, "Динамо" в очередном контрольном матче на зимнем сборе в Турции сыграет с латвийской "Аудой", обладателем Кубка Латвии-2022.
Время начала поединка – 16:00.
Трансляция матча доступна у нас.
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