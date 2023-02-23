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Динамо - Ауда: смотреть онлайн, Live, прямая видеотрансляция матча

Видео
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Прямая видеотрансляция матча

Динамо - Ауда: смотреть онлайн, Live, прямая видеотрансляция матча

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 23 февраля, "Динамо" в очередном контрольном матче на зимнем сборе в Турции сыграет с латвийской "Аудой", обладателем Кубка Латвии-2022.

Время начала поединка – 16:00.

Трансляция матча доступна у нас.

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В статье: Динамо (Киев) Ауда (Кекава)
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