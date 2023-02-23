Забивали красиво. Динамо – Ауда 3:0. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо провело свой очередной спарринг на сборах в Турции. В четверг, 23 февраля, киевляне сыграли с латвийской Аудой.

Первый тайм выдался довольно пресным, однако после перерыва киевляне все-таки разбегались и забили сопернику три сухих гола.

При этом, все голы вышли довольно красивыми, так что видеообзор поединка стоит посмотреть.

Динамо – Ауда (Кекава, Латвия) 3:0

Голы: Кабаев (53), Караваев (55), Ванат (66)