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Ренн - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Видео
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Видеообзор поединка

Ренн - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шахтер сыграл свой ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с Ренном.

После победы 2:1 в первом матче горняки приехали во Францию, где фактически весь первый тайм отбивались.

Впрочем, несмотря на атаки Ренна, Шахтер до перерыва смог затолкать мяч в ворота после углового, но все-таки с нарушением правил.

Ну а после перерыва Ренн все-таки забил свой гол – после действительно классной веерной атаки забил Экамби.

Ренн – Шахтер 1:0

Гол: Экамби (52)

Гол Экамби:

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн
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