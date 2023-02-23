Ренн - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Шахтер сыграл свой ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с Ренном.

После победы 2:1 в первом матче горняки приехали во Францию, где фактически весь первый тайм отбивались.

Впрочем, несмотря на атаки Ренна, Шахтер до перерыва смог затолкать мяч в ворота после углового, но все-таки с нарушением правил.

Ну а после перерыва Ренн все-таки забил свой гол – после действительно классной веерной атаки забил Экамби.

Ренн – Шахтер 1:0

Гол: Экамби (52)

Гол Экамби: