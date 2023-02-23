Ренн - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Шахтер сыграл свой ответный матч 1/16 финала
После победы 2:1 в первом матче горняки приехали во Францию, где фактически весь первый тайм отбивались.
Впрочем, несмотря на атаки Ренна, Шахтер до перерыва смог затолкать мяч в ворота после углового, но все-таки с нарушением правил.
Ну а после перерыва Ренн все-таки забил свой гол – после действительно классной веерной атаки забил Экамби.
Ренн – Шахтер 1:0
Гол: Экамби (52)
Гол Экамби:
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