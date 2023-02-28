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Конец европейской сказки. Милан U-19 - Рух U-19 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Конец европейской сказки. Милан U-19 - Рух U-19 1:0. Видео гола и обзор матча

fcrukh.com

Новина українською

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА встречались "Милан" U-19 и "Рух" U-19.

Львовяне сопротивлялись именитому сопернику и даже забили гол, который был отменен из-за офсайда.

И все-таки, несмотря на обоюдные шансы, "Рух" все-таки пропустил в самой концовке матча.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Милан" U-19 - "Рух" U-19 1:0

Гол: Дзероли (86)

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В статье: Рух (Львов) Милан
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