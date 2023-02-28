"Кто мы? Шахтер!" - Йовичевич и Степаненко эмоционально обратились к игрокам. ВИДЕО
Настрой на вторую часть сезона
скриншот
Во вторник, 28 февраля, "Шахтер" открыл свою весеннюю часть сезона
После матча главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич и капитан Тарас Степаненко обратились в команде с мотивационной речью.
Вышло очень эмоционально.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ошибка молодости. ВИДЕО, как Трубин пропустил курьезный гол от Миная
- В Минобороны РФ отреагировали на бавовну в Туапсе. ВИДЕО взрыва на нефтебазе и ФОТО с места удара
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Динамо - Валмиера: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DNI (Lviv)
28.02.2023 в 22:33
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн