"Кто мы? Шахтер!" - Йовичевич и Степаненко эмоционально обратились к игрокам. ВИДЕО

Во вторник, 28 февраля, "Шахтер" открыл свою весеннюю часть сезона победой над "Минаем" (4:1) .

После матча главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич и капитан Тарас Степаненко обратились в команде с мотивационной речью.

Вышло очень эмоционально.