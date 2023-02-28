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"Кто мы? Шахтер!" - Йовичевич и Степаненко эмоционально обратились к игрокам. ВИДЕО

Видео
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(1 голосов)

Настрой на вторую часть сезона

"Кто мы? Шахтер!" - Йовичевич и Степаненко эмоционально обратились к игрокам. ВИДЕО

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Новина українською

Во вторник, 28 февраля, "Шахтер" открыл свою весеннюю часть сезона победой над "Минаем" (4:1).

После матча главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич и капитан Тарас Степаненко обратились в команде с мотивационной речью.

Вышло очень эмоционально.

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В статье: Тарас Степаненко Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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DNI (Lviv)
28.02.2023 в 22:33
з точки зору професійності і заряду - ТОП, все як і треба ... АЛЕ Тарасе, чому не рідною, не українською? у публічному просторі ви ( Шахтарі) вроді б як позиціонуєте що усі перейшли на українську...а тут таке, гнилувато... мова нацменшин реально вибішує
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