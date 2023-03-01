Шахтер у Мудрика в плену, Ротань в сборной. Видео

Проснулся я в 5 утра и решил вам сделать видео (сорян, я несколько раз оговорился, но надеюсь, что вы извините).

Что ждет Ротаня в сборной Украины и почему к нему претензий не должно быть? Как Мудрик держит в заложниках "Шахтер" и весь украинский футбол? Несколько горячих тем, о которых следует говорить в этом видео.

00:00 Важный сбор для армии

01:11 Почему "Шахтер" до сих пор зависим от Мудрика? За него выгодно болеть!

04:42 Главное о назначении Ротаня на пост и.о. главного тренера сборной Украины

10:05 Еще немного напоминания о сборе