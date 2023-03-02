Все голы Динамо на зимних сборах в Турции. ВИДЕО

27 февраля " Динамо " завершило учебно-тренировочный сбор в Турции.

Начиная с 20 января киевляне провели 14 спаррингов, в которых одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и 3 матча проиграли.

В этих матчах "Динамо" забило 23 гола, и все их можно посмотреть в данной видеонарезке.