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Все голы Динамо на зимних сборах в Турции. ВИДЕО

Видео
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На сборах киевляне провели 14 спаррингов

Все голы Динамо на зимних сборах в Турции. ВИДЕО

Фото: ФК Динамо

Новина українською

27 февраля "Динамо" завершило учебно-тренировочный сбор в Турции.

Начиная с 20 января киевляне провели 14 спаррингов, в которых одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и 3 матча проиграли.

В этих матчах "Динамо" забило 23 гола, и все их можно посмотреть в данной видеонарезке.

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В статье: Динамо (Киев)
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