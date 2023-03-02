Все голы Динамо на зимних сборах в Турции. ВИДЕО
На сборах киевляне провели 14 спаррингов
Фото: ФК Динамо
27 февраля "
Начиная с 20 января киевляне провели 14 спаррингов, в которых одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и 3 матча проиграли.
В этих матчах "Динамо" забило 23 гола, и все их можно посмотреть в данной видеонарезке.
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