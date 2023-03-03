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Сын за отца. Кривбасс - Колос 1:0. Видео гола

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Сын за отца. Кривбасс - Колос 1:0. Видео гола

fckryvbas.com

Новина українською

Второй круг УПЛ начался матчем 16-го тура, в котором Кривбасс принимал Колос.

Поединок завершился минимальной победой хозяев, а единственный гол забил сын главного тренера криворожцев Виталий Вернидуб.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Гол Вернидуба:

Обзор матча: ожидайте чуть позже

Кривбасс - Колос 1:0

Гол: Виталий Вернидуб 60

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Жажа the best (Харьков)
03.03.2023 в 17:52
C таким ростом Вернидуб должен как Саша Баранов зайти в штрафную, подставить голову и фсё... Гол! Что Виталий и сделал сегодня..
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