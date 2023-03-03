Сын за отца. Кривбасс - Колос 1:0. Видео гола
Видеообзор поединка
fckryvbas.com
Второй круг УПЛ начался матчем 16-го тура, в котором Кривбасс принимал Колос.
Поединок завершился минимальной победой хозяев, а единственный гол забил сын главного тренера криворожцев Виталий Вернидуб.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол Вернидуба:
Обзор матча: ожидайте чуть позже
Гол: Виталий Вернидуб 60
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Жажа the best (Харьков)
03.03.2023 в 17:52
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