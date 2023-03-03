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Футбол в условиях войны. УАФ представила документальный фильм "Игра несломленных". ВИДЕО

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Фильм о том, как прошел год украинского футбола в условиях войны

Футбол в условиях войны. УАФ представила документальный фильм "Игра несломленных". ВИДЕО

uaf.ua

Новина українською

УАФ презентовала документальный фильм "Игра несломленных", который повествует о том, как прошел год украинского футбола в условиях войны.

Жизненные истории героев подробно раскрывают тему борьбы за существование любимой игры. Сюжет ленты наглядно иллюстрирует, как украинский футбол не просто уцелел и выстоял, но и стал стремиться к новым целям и достижениям — от возобновления клубных соревнований на всех уровнях до подачи совместной с Испанией и Португалией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

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Своими воспоминаниями делятся игроки сборной Украины Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Александр Караваев и другие.

Своя жизненная история у Дмитрия Кубряка - футбольного арбитра, который спасал жизни украинских военных в Мариуполе, пройдя комбинат им. Ильича и "Азовсталь", а в дальнейшем и плен в оленевской колонии. Его коллега Ирина Петрова тоже проявила отвагу и после антироссийских митингов в оккупированной Новой Каховке оказалась в тюрьме.

Также в ленте показано, как и чем занималась УАФ за год войны.

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В статье: война с россией УАФ
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