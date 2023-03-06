Не забиваешь ты, забивают тебе. Львов - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/minaj_footballclub
Расписание 16-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором Львов принимал Минай.
В битве аутсайдеров получше выглядели гости, но не реализовали свои моменты. А вот хозяева свой единственный шанс реализовали.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Гол: Артур Ременяк 77
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россияне на камеру расстреляли украинского пленного. В ОП обещают расплату
- "Вероятно, что-то затевают". В ОК Юг прокомментировали планы россиян в контексте ракетного удара
- Шахтер имеет кадровые проблемы перед матчем ЛЕ с Фейеноордом
- Могло быть и проще. Видео голов и обзор матча Металлист - Рух 1:2
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн