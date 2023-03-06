Не забиваешь ты, забивают тебе. Львов - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

Расписание 16-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором Львов принимал Минай.

В битве аутсайдеров получше выглядели гости, но не реализовали свои моменты. А вот хозяева свой единственный шанс реализовали.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

ФК Львов - ФК Минай 1:0

Гол: Артур Ременяк 77