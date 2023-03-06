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Не забиваешь ты, забивают тебе. Львов - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Не забиваешь ты, забивают тебе. Львов - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Расписание 16-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором Львов принимал Минай.

В битве аутсайдеров получше выглядели гости, но не реализовали свои моменты. А вот хозяева свой единственный шанс реализовали.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

ФК Львов - ФК Минай 1:0

Гол: Артур Ременяк 77

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В статье: ФК Львов ФК Минай
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