Почему Коноплянка в сборной? Сюрпризы от Ротаня в заявке сборной Украины. Видео

Это произошло! Руслан Ротань объявил заявку сборной Украины на мартовские матчи! И... Коноплянка вернулся в сборную Украины? Как относиться к такому возвращению и является ли оно справедливым? Попробуем проанализировать статистику вингера и узнать, почему он заслужил (или нет) вызов в национальную команду на матч отбора на Евро-2024 против сборной Англии!

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