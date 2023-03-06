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Почему Коноплянка в сборной? Сюрпризы от Ротаня в заявке сборной Украины. Видео

Видео
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Анализируем заявку сборной на мартовские матчи

Почему Коноплянка в сборной? Сюрпризы от Ротаня в заявке сборной Украины. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Это произошло! Руслан Ротань объявил заявку сборной Украины на мартовские матчи! И... Коноплянка вернулся в сборную Украины? Как относиться к такому возвращению и является ли оно справедливым? Попробуем проанализировать статистику вингера и узнать, почему он заслужил (или нет) вызов в национальную команду на матч отбора на Евро-2024 против сборной Англии!

Спасибо, что смотришь!

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