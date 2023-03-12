Санкции против букмекеров. Что будет с Париматчем? Реакция на бан от Зеленского и СНБО. ВИДЕО

Париматча не будет? Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО наложить санкции на 280 компаний и 120 человек. Среди подсанкционных оказались букмекеры Parimatch. Что это значит для украинского футбола? Как реагировать и действительно ли ПМ вышли с российского рынка? Говорим в этом видео.

Спасибо, что смотришь!