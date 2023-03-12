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Санкции против букмекеров. Что будет с Париматчем? Реакция на бан от Зеленского и СНБО. ВИДЕО

Видео
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Разбираемся в самом резонансном вопросе недели

Санкции против букмекеров. Что будет с Париматчем? Реакция на бан от Зеленского и СНБО. ВИДЕО

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Париматча не будет? Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО наложить санкции на 280 компаний и 120 человек. Среди подсанкционных оказались букмекеры Parimatch. Что это значит для украинского футбола? Как реагировать и действительно ли ПМ вышли с российского рынка? Говорим в этом видео.

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.03.2023 в 18:57
А чого не розглядається варіант що ці такі собі меценати . Вони витягують з наших л о х і в-ставочників кошти і тільки невелику їх частину вертають у вигляді спонсорства (реклами) . Не чужі гроші приходять , а наші ! А ви їх обожнюєте ... Загалом не велика втрата , шукайте інших спонсорів , включайте мізки як заволікти потенційних ставочників без посередників ПМ.
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Smooth da Hustler (Львів)
12.03.2023 в 18:51
Ні про шо))Якщо співпрацювали то погано.Дуже експертний висновок.А загалом, звичайне усунення конкурента
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