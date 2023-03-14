  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинский футбол (не) для фанатов. Трансляторы против футбола. ВИДЕО
В тренде

Украинский футбол (не) для фанатов. Трансляторы против футбола. ВИДЕО

Видео
(4 голосов)

Крик души

Украинский футбол (не) для фанатов. Трансляторы против футбола. ВИДЕО

Новина українською

Что не так с украинскими футбольными трансляциями? Вопрос, над которым можно спорить очень долго. Можно привести немало примеров удачного единого пула у иностранных чемпионатов, можно найти аргументы за и против этого, но что делать, если даже единственный пул работает так, что футбол все равно недоступен зрителям? Попытались разобраться в этом видео.

Спасибо, что смотришь!

По теме
yellow-arrow
Санкции против букмекеров. Что будет с Париматчем? Реакция на бан от Зеленского и СНБО. ВИДЕО
yellow-arrow
Кривбасс – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Динамо минимально выиграло Днепр-1 на выезде. Видео гола и обзор матча
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде