Украинский футбол (не) для фанатов. Трансляторы против футбола. ВИДЕО
Крик души
Что не так с украинскими футбольными трансляциями? Вопрос, над которым можно спорить очень долго. Можно привести немало примеров удачного единого пула у иностранных чемпионатов, можно найти аргументы за и против этого, но что делать, если даже единственный пул работает так, что футбол все равно недоступен зрителям? Попытались разобраться в этом видео.
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