Фейеноорд – Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Шахтер играет свой ответный матч 1/8 финала
После ничьей 1:1 в первом матче, поединок в Роттердаме горняки начали не лучшим образом – пропустили быструю атаку хозяев уже на 8-й минуте, которую увенчал голом Хименес.
А в середине первого атйма после прессинга нидерландцев Кокджу оформил и второй гол.
Фейеноорд – Шахтер 3:0
Голы: Хименес (8), Кокджу (24, 38, пен.)
Гол Хименеса:
Гол Кокджу:
Второй гол Кокджу:
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