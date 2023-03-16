Фейеноорд – Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Шахтер играет свой ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом.

После ничьей 1:1 в первом матче, поединок в Роттердаме горняки начали не лучшим образом – пропустили быструю атаку хозяев уже на 8-й минуте, которую увенчал голом Хименес.

А в середине первого атйма после прессинга нидерландцев Кокджу оформил и второй гол.

Фейеноорд – Шахтер 3:0

Голы: Хименес (8), Кокджу (24, 38, пен.)

Гол Хименеса:

Гол Кокджу:

Второй гол Кокджу: