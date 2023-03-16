Понять и простить. Фейеноорд – Шахтер 7:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Шахтер сыграл свой ответный матч 1/8 финала
После ничьей 1:1 в первом матче, поединок в Роттердаме горняки начали не лучшим образом – пропустили быструю атаку хозяев уже на 8-й минуте, которую увенчал голом Хименес.
А в середине первого тайма после прессинга нидерландцев Кокджу оформил и второй гол.
Ну а ближе к концу тайма Конопля, пусть и неосознанно, за игру рукой, но привез пенальти, который реализовал Кокджу. 3:0 к перерыву, и кажется, все уже ясно
После перерыва избиение гостей продолжалось – еще 4 гола в ворота горняков, и гол Келси в ответ на 87-й минуте. 7:1 как итог матча.
Голы: Хименес (8), Кокджу (24, 38, пен.), Идрисси (49, 60), Джаханбахш (65), Данилу (67) - Келси (87)
Обзор матча:
Гол Хименеса:
Гол Кокджу:
Второй гол Кокджу:
Гол Идрисси:
Второй гол Идрисси:
Гол Джаханбахша:
Гол Данилу:
Гол Келси:
Популярное сейчас
- Под Бахмутом погиб украинский футболист, отец двух детей
- Мудрик обошел Зинченко - Transfermarkt обновил ценники украинцев в АПЛ
- Металлист отстранил Огненовича – источник
- Кривбасс - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
- 23:25 Зарубежные Вингер Фейеноорда Джаханбахш: В первом матче с Шахтером мы доминировали и пропустили незаслуженный гол
- 21:31 Зарубежные Тренер Фейеноорда Слот: В Роттердаме нам будет сложнее, чем в первом матче
- 21:12 Зарубежные Михайличенко: С Фейеноордом придется отдать все силы и сыграть свой лучший матч