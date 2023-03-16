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Понять и простить. Фейеноорд – Шахтер 7:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(6 голосов)

Видеообзор поединка

Понять и простить. Фейеноорд – Шахтер 7:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер сыграл свой ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом.

После ничьей 1:1 в первом матче, поединок в Роттердаме горняки начали не лучшим образом – пропустили быструю атаку хозяев уже на 8-й минуте, которую увенчал голом Хименес.

А в середине первого тайма после прессинга нидерландцев Кокджу оформил и второй гол.

Ну а ближе к концу тайма Конопля, пусть и неосознанно, за игру рукой, но привез пенальти, который реализовал Кокджу. 3:0 к перерыву, и кажется, все уже ясно

После перерыва избиение гостей продолжалось – еще 4 гола в ворота горняков, и гол Келси в ответ на 87-й минуте. 7:1 как итог матча.

Фейеноорд – Шахтер 7:1

Голы: Хименес (8), Кокджу (24, 38, пен.), Идрисси (49, 60), Джаханбахш (65), Данилу (67) - Келси (87)

Обзор матча:

Гол Хименеса:

Гол Кокджу:

Второй гол Кокджу:

Гол Идрисси:

Второй гол Идрисси:

Гол Джаханбахша:

Гол Данилу:

Гол Келси:

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (20)
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oleg.m.3972 (Харьков)
16.03.2023 в 23:52
Что делает в команде Бондаренко ? Ни одного действия на атаку. Обрезки, пасы назад, падения, хаотические бессмысленные перемещения по полю... Йовичевич, где твой заявленный «атакующий футбол» ? И что в нём атакующего делает Бондаренко ? По каким критериям это недоразумение постоянно в основном составе ? Может он тебе когда-то жизнь спас !?
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0
0
miruk 81 (львів)
16.03.2023 в 22:54
Помилка тренера. Неправильно виставив склад. Потрібно ракицького з довгим пасом замість бондаря зі всіма пасами на воротаря. Криськів дві обрізки, ще недоріс до такого рівня. Шахтар слабший за феєнорд в грі з коротким пасом. Тому ставку потрібно було робити на довгий пас
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+1
0
efim423 (odessa)
16.03.2023 в 22:44
нужно было перенести матч с кривбассом , а кривбас даже отказался сыграть во львове , во время войны такое исключение из правил было бы целесообразно
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0
-1
Пришта Литин (Київ)
16.03.2023 в 22:39
шлЮхтер в очередной раз обос-ал Україну.
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+1
-1
avatar
Djon (Україна)
16.03.2023 в 22:08
шахта дно
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+2
-1
фрілансер (Львів)
16.03.2023 в 21:42
Зате Ахмєтов на призові не потратиться!
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+2
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
16.03.2023 в 21:19
Голандським пісюном по всій мордяці..йой йой. Обісралися по повній.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2023 в 21:12
Олені, не ганьбіть Україну.
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+3
-1
George_D (Харьков)
16.03.2023 в 21:16
От не треба було тому ж Трубіну брати пеналі від Ренна. Тоді б вибули в запеклій боротьбі і не було б такої ганьби.
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+1
-1
MaximSK (Киев)
16.03.2023 в 21:12
Счет уже стал 7-0, видимо 10-0 будет, это уровень дворового футбола. Йовичевич должен харакири себе сделать либо уйти, не должна команда так позорно проигрывать
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+4
0
George_D (Харьков)
16.03.2023 в 21:11
Шахта не просто сдулась, она громко лопнула, как шарик Винни-Пуха. Европейский середняк режет оборону гранда, как нож масло.
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+3
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
16.03.2023 в 21:21
вони ходять по полю і не бігають.
Ответить
+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.03.2023 в 21:10
Весь рівень нашого футболу...
Ответить
+2
-1
Пришта Литин (Київ)
16.03.2023 в 22:41
рівень днр-лнр)
Ответить
+1
-1
LEGNUM23 (Днепр )
16.03.2023 в 21:09
Зазвезлились...
Ответить
+1
0
LEGNUM23 (Днепропетровск)
16.03.2023 в 21:07
Матч имени конопли(((
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+3
0
MaximSK (Киев)
16.03.2023 в 21:07
5-0 уже, наверное 7-0 будет, после такого поражения Йовичевич должен либо подать в отставку, либо застрелится.
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+2
-1
Пришта Литин (Київ)
16.03.2023 в 22:41
он сходит на йух)
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0
0
miruk 81 (львів)
16.03.2023 в 22:54
за Каштру , Фонсеки, Дедзербі були такі рахунки і що?
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0
0
alex.belogubko (одесса)
16.03.2023 в 20:52
ШД это вам за длинный язык понтовитого тренера --МЫ ЕДИМ ТУДА ВЫИГРЫВАТЬ --3-0 это только 1 тайм--Михайличенко это ваш лучший матч
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+3
0

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