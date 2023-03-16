Понять и простить. Фейеноорд – Шахтер 7:1. Видео голов и обзор матча

Шахтер сыграл свой ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом.

После ничьей 1:1 в первом матче, поединок в Роттердаме горняки начали не лучшим образом – пропустили быструю атаку хозяев уже на 8-й минуте, которую увенчал голом Хименес.

А в середине первого тайма после прессинга нидерландцев Кокджу оформил и второй гол.

Ну а ближе к концу тайма Конопля, пусть и неосознанно, за игру рукой, но привез пенальти, который реализовал Кокджу. 3:0 к перерыву, и кажется, все уже ясно

После перерыва избиение гостей продолжалось – еще 4 гола в ворота горняков, и гол Келси в ответ на 87-й минуте. 7:1 как итог матча.

Фейеноорд – Шахтер 7:1

Голы: Хименес (8), Кокджу (24, 38, пен.), Идрисси (49, 60), Джаханбахш (65), Данилу (67) - Келси (87)

Обзор матча:

Гол Хименеса:

Гол Кокджу:

Второй гол Кокджу:

Гол Идрисси:

Второй гол Идрисси:

Гол Джаханбахша:

Гол Данилу:

Гол Келси: