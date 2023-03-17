Защита - лучшая атака. Металлист - Александрия 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
fco.com.ua
18-й тур УПЛ открылся матчем пятницы, в котором играли "Металлист" и "Александрия".
Поединок выдался не самым зрелищным, но все-таки кое-какие моменты команды создали, хоть и не реализовали.
О том, как, в итоге, получились 0:0, смотрите в нашем видеообзоре.
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