Защита - лучшая атака. Металлист - Александрия 0:0. Видеообзор матча

18-й тур УПЛ открылся матчем пятницы, в котором играли "Металлист" и "Александрия".

Поединок выдался не самым зрелищным, но все-таки кое-какие моменты команды создали, хоть и не реализовали.

О том, как, в итоге, получились 0:0, смотрите в нашем видеообзоре.