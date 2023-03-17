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Защита - лучшая атака. Металлист - Александрия 0:0. Видеообзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Защита - лучшая атака. Металлист - Александрия 0:0. Видеообзор матча

fco.com.ua

Новина українською

18-й тур УПЛ открылся матчем пятницы, в котором играли "Металлист" и "Александрия".

Поединок выдался не самым зрелищным, но все-таки кое-какие моменты команды создали, хоть и не реализовали.

О том, как, в итоге, получились 0:0, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист" - ФК "Александрия" 0:0

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В статье: ФК Александрия Металлист (Харьков)
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