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Болезненный старт отбора. Украина U-19 - Люксембург U-19 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Болезненный старт отбора. Украина U-19 - Люксембург U-19 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 крайне неудачно стартовала в элит-раунде отбора на Евро-2023.

В первом матче группы украинцы проиграли сборной Люксембурга.

Впрочем, у нашей команды еще есть шанс все исправить – впереди матчис Данией и Испании.

Ну а вашему вниманию видеообзор матча Украина – Люксембург.

Евро-2023, элит-раунд отбора

Украина U-19 - Люксембург U-19 1:2

Голы: Горбач 12 - Элшан 17, 59

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В статье: Украина U-19
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
23.03.2023 в 20:46
Вратарь у нас конечно огонь.
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