Болезненный старт отбора. Украина U-19 - Люксембург U-19 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: УАФ
Юношеская сборная Украины U-19 крайне неудачно стартовала в элит-раунде отбора на Евро-2023.
В первом матче группы украинцы проиграли сборной Люксембурга.
Впрочем, у нашей команды еще есть шанс все исправить – впереди матчис Данией и Испании.
Ну а вашему вниманию видеообзор матча Украина – Люксембург.
Евро-2023, элит-раунд отбора
Голы: Горбач 12 - Элшан 17, 59
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
23.03.2023 в 20:46
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