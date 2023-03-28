И Ротань не помог. Италия U-21 - Украина U-21 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
uaf.ua
В понедельник, 28 марта, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 провела товарищеский матч со сверстниками из Италии.
Но даже присутствие на бровке Руслана Ротаня,
Хозяева поля были сильнее и закономерно победили со счетом 3:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ловато (19), Коломбо (71, 82) - Кащук (68)
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