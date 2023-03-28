И Ротань не помог. Италия U-21 - Украина U-21 3:1. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 28 марта, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 провела товарищеский матч со сверстниками из Италии.

Но даже присутствие на бровке Руслана Ротаня, который успел прилететь из Лондона , не помогло нашей команде.

Хозяева поля были сильнее и закономерно победили со счетом 3:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Италия U-21 - Украина U-21 3:1

Голы: Ловато (19), Коломбо (71, 82) - Кащук (68)