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И Ротань не помог. Италия U-21 - Украина U-21 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

И Ротань не помог. Италия U-21 - Украина U-21 3:1. Видео голов и обзор матча

uaf.ua

Новина українською

В понедельник, 28 марта, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 провела товарищеский матч со сверстниками из Италии.

Но даже присутствие на бровке Руслана Ротаня, который успел прилететь из Лондона, не помогло нашей команде.

Хозяева поля были сильнее и закономерно победили со счетом 3:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Италия U-21 - Украина U-21 3:1

Голы: Ловато (19), Коломбо (71, 82) - Кащук (68)

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В статье: Украина U-21 Италия U-21
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