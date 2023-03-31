Пять привычек плохого футбольного болельщика. Видео
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В украинском футболе нас бесит многое, и болельщики имеют право жаловаться. Но у украинских фанах есть много бесячих привычек, которые мешают нормально смотреть футбол и вредят футбольной культуре в Украине. В этом видео мы разберем главные вредные привычки плохого болельщика. Сколько из них у вас есть?
00:00 О чем видео?
00:54 Первая бесячая привычка
02:12 Вторая бесячая привычка
02:59 Третья бесячая привычка
04:19 Четвертая бесячая привычка
05:50 Пятая бесячая привычка
07:23 К чему я это все?
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