Пять привычек плохого футбольного болельщика. Видео

В украинском футболе нас бесит многое, и болельщики имеют право жаловаться. Но у украинских фанах есть много бесячих привычек, которые мешают нормально смотреть футбол и вредят футбольной культуре в Украине. В этом видео мы разберем главные вредные привычки плохого болельщика. Сколько из них у вас есть?

00:00 О чем видео?

00:54 Первая бесячая привычка

02:12 Вторая бесячая привычка

02:59 Третья бесячая привычка

04:19 Четвертая бесячая привычка

05:50 Пятая бесячая привычка

07:23 К чему я это все?