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Любовь к УПЦ МП, пропаганда и братство с россиянами. Что не так с Ломаченко? ВИДЕО

Видео
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Лома давно и серьезно подпортил свою карму

Любовь к УПЦ МП, пропаганда и братство с россиянами. Что не так с Ломаченко? ВИДЕО

Новина українською

Что не так с Ломаченко?

Насколько простой вопрос, но четкого ответа дать никто не мог. В этом видео разберемся, что публиковал украинский боксер Василий Ломаченко на своей странице в инстаграме, как его действия помогают российской пропаганде?

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Кто те люди, которых постит Ломаченко? В чем опасность его любви к УПЦ МП? Разбираемся, что постился Лома после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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В статье: Василий Ломаченко
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