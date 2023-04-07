Любовь к УПЦ МП, пропаганда и братство с россиянами. Что не так с Ломаченко? ВИДЕО

Что не так с Ломаченко?

Насколько простой вопрос, но четкого ответа дать никто не мог. В этом видео разберемся, что публиковал украинский боксер Василий Ломаченко на своей странице в инстаграме, как его действия помогают российской пропаганде?

Кто те люди, которых постит Ломаченко? В чем опасность его любви к УПЦ МП? Разбираемся, что постился Лома после начала полномасштабного вторжения России в Украину.