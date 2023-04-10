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ВИДЕО. В Первой лиге вратарь смахнул мяч в свои ворота уже на 3-й минуте матча

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ВИДЕО. В Первой лиге вратарь смахнул мяч в свои ворота уже на 3-й минуте матча

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Новина українською

Весеннюю часть Первой лиги перволиговский "Скорук" начал с разгрома "Диназа" (3:0).

Первый гол хозяева забили уже на 3-й минуте, вернее его сам себе в ворота смахнул кипер гостей Максим Коржук.

Конечно, проливной дождь – не лучший друг вратаря, но вряд ли в этом случае все можно списать только на погоду.

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В статье: Диназ (Вышгород) Скорук (Томаковка)
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