ВИДЕО. В Первой лиге вратарь смахнул мяч в свои ворота уже на 3-й минуте матча
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Весеннюю часть Первой лиги перволиговский
Первый гол хозяева забили уже на 3-й минуте, вернее его сам себе в ворота смахнул кипер гостей Максим Коржук.
Конечно, проливной дождь – не лучший друг вратаря, но вряд ли в этом случае все можно списать только на погоду.
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