ВИДЕО. В Первой лиге вратарь смахнул мяч в свои ворота уже на 3-й минуте матча

Весеннюю часть Первой лиги перволиговский "Скорук" начал с разгрома "Диназа" (3:0) .

Первый гол хозяева забили уже на 3-й минуте, вернее его сам себе в ворота смахнул кипер гостей Максим Коржук.

Конечно, проливной дождь – не лучший друг вратаря, но вряд ли в этом случае все можно списать только на погоду.