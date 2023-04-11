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Эстония - Украина. Женские национальные сборные. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Видео
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Сборная Украины готовится к официальным матчам Лиги наций

Эстония - Украина. Женские национальные сборные. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

uaf.ua

Новина українською

Cегодня, 11 апреля в Таллинне состоится товарищеский матч женских национальных сборных Эстонии и Украины.

Этот матча станет первым поединком сине-желтых на этапе подготовки к официальным играм Лиги наций.

Прямая трансляция доступна на нашем сайте. Начала матча – в 19:00.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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