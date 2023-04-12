Вырвали в компенсированное время. ФК Львов - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
shakhtar.com
Шахтер в перенесенном матче 6-го тура УПЛ не без проблем, но все-таки обыграл Львов.
В начале второго тайма Гочолейшвили затолкал мяч в свои ворота, после чего горнякам пришлось буквально вырывать победу уже в компенсированное время.
Голы: Гочолейшвили 56 (авт.) - Грисьо 61 (авт.), Келси 90+5
Автоголы Гочолейшвили и Грисьо:
Гол Келси:
Обзор матча:
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