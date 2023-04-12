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Вырвали в компенсированное время. ФК Львов - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор матча

Вырвали в компенсированное время. ФК Львов - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер в перенесенном матче 6-го тура УПЛ не без проблем, но все-таки обыграл Львов.

В начале второго тайма Гочолейшвили затолкал мяч в свои ворота, после чего горнякам пришлось буквально вырывать победу уже в компенсированное время.

ФК Львов - Шахтер 1:2

Голы: Гочолейшвили 56 (авт.) - Грисьо 61 (авт.), Келси 90+5

Автоголы Гочолейшвили и Грисьо:

Гол Келси:

Обзор матча:

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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