Вырвали в компенсированное время. ФК Львов - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

Шахтер в перенесенном матче 6-го тура УПЛ не без проблем, но все-таки обыграл Львов.

В начале второго тайма Гочолейшвили затолкал мяч в свои ворота, после чего горнякам пришлось буквально вырывать победу уже в компенсированное время.

ФК Львов - Шахтер 1:2

Голы: Гочолейшвили 56 (авт.) - Грисьо 61 (авт.), Келси 90+5

Автоголы Гочолейшвили и Грисьо:

Гол Келси:

Обзор матча: