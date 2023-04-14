Хватило одного гола. Минай - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

Календарь 21-го тура УПЛ открылся матчем, в котором "Минай" принимал "Кривбасс".

Хозяева забили классный гол уже на 4-й минуте, после чего фактически весь матч сдерживали довольно беззубые атаки гостей.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

ФК "Минай" - "Кривбасс" 1:0

Гол: Вишневский (4)

Гол Вишневского:

Обзор матча: