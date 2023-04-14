Хватило одного гола. Минай - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Календарь 21-го тура УПЛ открылся матчем, в котором "Минай" принимал "Кривбасс".
Хозяева забили классный гол уже на 4-й минуте, после чего фактически весь матч сдерживали довольно беззубые атаки гостей.
О том, как это было, смотрите в видеообзоре.
Гол: Вишневский (4)
Гол Вишневского:
Обзор матча:
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