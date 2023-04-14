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Хватило одного гола. Минай - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Хватило одного гола. Минай - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Календарь 21-го тура УПЛ открылся матчем, в котором "Минай" принимал "Кривбасс".

Хозяева забили классный гол уже на 4-й минуте, после чего фактически весь матч сдерживали довольно беззубые атаки гостей.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

ФК "Минай" - "Кривбасс" 1:0

Гол: Вишневский (4)

Гол Вишневского:

Обзор матча:

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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