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Скандальное решение Кабмина. ФИФА забанит Украину? Бойкот соревнований с россиянами и белорусами. Видео

Видео
(2 голосов)

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Скандальное решение Кабмина. ФИФА забанит Украину? Бойкот соревнований с россиянами и белорусами. Видео

Новина українською

Теперь официально. Министерство молодежи и спорта опубликовали указ, согласно которому сборным Украины запрещено участвовать в соревнованиях, где присутствуют представители страны-террориста России и ее помощницы Беларуси. Что будет с спортом в Украине? Как понимать решение Кабмина? Почему УЕФА и ФИФА могут наказать наш футбол? Попробуем разобраться в указе Минмолодьспорта.

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Комментарии (1)
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rimofip (Киев)
14.04.2023 в 16:38
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