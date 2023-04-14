Скандальное решение Кабмина. ФИФА забанит Украину? Бойкот соревнований с россиянами и белорусами. Видео
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Теперь официально. Министерство молодежи и спорта опубликовали указ, согласно которому сборным Украины запрещено участвовать в соревнованиях, где присутствуют представители страны-террориста России и ее помощницы Беларуси. Что будет с спортом в Украине? Как понимать решение Кабмина? Почему УЕФА и ФИФА могут наказать наш футбол? Попробуем разобраться в указе Минмолодьспорта.
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Комментарии (1)
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rimofip (Киев)
14.04.2023 в 16:38
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