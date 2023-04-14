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Тихою сапою. Ингулец - Колос 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Тихою сапою. Ингулец - Колос 0:1. Видео гола и обзор матча

koloskovalivka.com

Новина українською

В матче 21-го тура "Ингулец" в Киеве принимал "Колос".

Игра получилась боевой и закончилась минимальной победой "Колоса" с голом Милько. О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

"Ингулец" - "Колос" 0:1

Гол: Милько 41

Гол Милько:

Обзор матча:

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В статье: Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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