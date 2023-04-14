Тихою сапою. Ингулец - Колос 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
koloskovalivka.com
В матче 21-го тура "Ингулец" в Киеве принимал "Колос".
Игра получилась боевой и закончилась минимальной победой "Колоса" с голом Милько. О том, как это было, смотрите в видеообзоре.
Гол: Милько 41
Гол Милько:
Обзор матча:
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