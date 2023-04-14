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Очередная подножка для Луческу. Рух - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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(1 голосов)

Видеообзор поединка

Очередная подножка для Луческу. Рух - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" в матче 21-го тура УПЛ не смогло в гостях переиграть львовский "Рух".

Киевляне первыми открыли счет, однако еще в первом тайме "Рух" смог сравнять, а вырвать победу ребята Луческу так и не смогла.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Рух - Динамо 1:1

Голы: Алексей Довгий 41 - Владислав Ванат 16

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Комментарии (2)
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sasaso (Хмельницкий)
14.04.2023 в 18:32
це закономірність. Хоч вболіваю за Динамо, Лвівянам респект та наука днонамо луческу.
Ответить
0
0
sasaso (Хмельницкий)
14.04.2023 в 18:31
це закономірність. Хоч вболіваюза Динамо, Лбвівянам респект та наука днонамо луческу.
Ответить
0
0

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