Очередная подножка для Луческу. Рух - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

Киевское "Динамо" в матче 21-го тура УПЛ не смогло в гостях переиграть львовский "Рух".

Киевляне первыми открыли счет, однако еще в первом тайме "Рух" смог сравнять, а вырвать победу ребята Луческу так и не смогла.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Рух - Динамо 1:1

Голы: Алексей Довгий 41 - Владислав Ванат 16