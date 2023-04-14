Очередная подножка для Луческу. Рух - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" в матче 21-го тура УПЛ не смогло в гостях переиграть львовский "Рух".
Киевляне первыми открыли счет, однако еще в первом тайме "Рух" смог сравнять, а вырвать победу ребята Луческу так и не смогла.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Алексей Довгий 41 - Владислав Ванат 16
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Комментарии (2)
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sasaso (Хмельницкий)
14.04.2023 в 18:32
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sasaso (Хмельницкий)
14.04.2023 в 18:31
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