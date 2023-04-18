Как создают футбольные инсайды? Видео
Настоящие инсайды или генератор случайных фраз?
Ярмоленко в "Динамо"! Ребров в сборной? Кто-то куда-то переходит! Футбольные инсайды всегда находят свое место среди кучи разного контента. Часто такой внутренней информации слишком много. Как создают футбольные инсайды и как научиться критично воспринимать сенсационные материалы журналистов? Попробуем разобраться в видео.
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