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Как создают футбольные инсайды? Видео

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Настоящие инсайды или генератор случайных фраз?

Как создают футбольные инсайды? Видео

Новина українською

Ярмоленко в "Динамо"! Ребров в сборной? Кто-то куда-то переходит! Футбольные инсайды всегда находят свое место среди кучи разного контента. Часто такой внутренней информации слишком много. Как создают футбольные инсайды и как научиться критично воспринимать сенсационные материалы журналистов? Попробуем разобраться в видео.

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