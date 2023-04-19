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Когда пенальти приносит победу. Ингулец - Рух 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Когда пенальти приносит победу. Ингулец - Рух 1:0. Видео гола и обзор матча

upl.ua

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Петровцы одержали минимальную победу на своем стадионе. Единственным автором гола стал Максим Ковалев, реализовав пенальти на 15 минуте матча.

Рух пытался исправить ситуацию во втором тайме, где провел несколько хороших атак. В конце матча вторую желтую карточку получил легионер Соломон-Отабор, оставив свою команду в меньшинстве.

Посмотреть гол с пенальти вы можете на видео.

VBET лига. 10-й тур. 19.04.2023

Ингулец - Рух 1:0

Голы: Максим Ковалев 15 (пен.)

Удаление: Вив Соломон-Отабор 90 (вторая желтая)

Гол Ковалева:

Обзор матча:

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
19.04.2023 в 16:21
Скажу чесно не бачив початку гри і пенальті в ворота Руху. Але те що пенальті в ворота Інгульця при порушенні на Климчуку було це факт. Так була боротьба Довгого з воротарем, але він не бачив воротаря тому що був задом до нього і це не воротарська, в штрафній дозволено боротись з воротарем. А що стосується червоної, це просто якийсь маразм. Навіть якщо там була симуляція, ЦЕ ЦЕНТР ПОЛЯ, тут не дають за стмуляцію другу жовту
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