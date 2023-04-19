Когда пенальти приносит победу. Ингулец - Рух 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
Петровцы одержали минимальную победу на своем стадионе. Единственным автором гола стал Максим Ковалев, реализовав пенальти на 15 минуте матча.
Рух пытался исправить ситуацию во втором тайме, где провел несколько хороших атак. В конце матча вторую желтую карточку получил легионер Соломон-Отабор, оставив свою команду в меньшинстве.
Посмотреть гол с пенальти вы можете на видео.
VBET лига. 10-й тур. 19.04.2023
Голы: Максим Ковалев 15 (пен.)
Удаление: Вив Соломон-Отабор 90 (вторая желтая)
Гол Ковалева:
Обзор матча:
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бавария оштрафовала Мане на рекордную сумму в истории клуба
- Бавария – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов на 18.04.2023
- Сконцентрировались на БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 18 апреля
- Заря - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
19.04.2023 в 16:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн