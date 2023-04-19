Когда пенальти приносит победу. Ингулец - Рух 1:0. Видео гола и обзор матча

Петровцы одержали минимальную победу на своем стадионе. Единственным автором гола стал Максим Ковалев, реализовав пенальти на 15 минуте матча.

Рух пытался исправить ситуацию во втором тайме, где провел несколько хороших атак. В конце матча вторую желтую карточку получил легионер Соломон-Отабор, оставив свою команду в меньшинстве.

Посмотреть гол с пенальти вы можете на видео.

VBET лига. 10-й тур. 19.04.2023

Ингулец - Рух 1:0

Голы: Максим Ковалев 15 (пен.)

Удаление: Вив Соломон-Отабор 90 (вторая желтая)

Гол Ковалева:

Обзор матча: