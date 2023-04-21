Тандерболт приносит победу. Колос - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
koloskovalivka.com
Календарь матчей 22-го тура УПЛ открывался поединком, в котором Колос принимал Зарю.
Луганчане забили шикарный гол (отличился Бражко) и почти весь второй тайма играли в меньшинстве, однако удержали победу.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Владимир Бражко 31
Гол Бражко:
Обзор матча:
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