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Тандерболт приносит победу. Колос - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Тандерболт приносит победу. Колос - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча

koloskovalivka.com

Новина українською

Календарь матчей 22-го тура УПЛ открывался поединком, в котором Колос принимал Зарю.

Луганчане забили шикарный гол (отличился Бражко) и почти весь второй тайма играли в меньшинстве, однако удержали победу.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - Заря 0:1

Гол: Владимир Бражко 31

Гол Бражко:

Обзор матча:

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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