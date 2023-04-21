Тандерболт приносит победу. Колос - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча

Календарь матчей 22-го тура УПЛ открывался поединком, в котором Колос принимал Зарю.

Луганчане забили шикарный гол (отличился Бражко) и почти весь второй тайма играли в меньшинстве, однако удержали победу.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - Заря 0:1

Гол: Владимир Бражко 31

Гол Бражко:

Обзор матча: