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Юношеской классическое. Динамо - Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видео голов и обзор матча

Юношеской классическое. Динамо - Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

В 22-м туре юношеского чемпионата U-19 состоялся один из важнейших матчей всего полугодия, в котором "Динамо" принимало "Шахтер".

Поединок, как и полагает классическому, выдался боевым и голевым и закончился победой киевлян 3:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" U-19 - "Шахтер" U-19 3:2

Голы: Кремчанин, 22, Диалло, 73, Малыш, 81 - Фарина, 64, Козик, 86

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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