Юношеской классическое. Динамо - Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча
fcdynamo.com
В 22-м туре юношеского чемпионата U-19 состоялся один из важнейших матчей всего полугодия, в котором "Динамо" принимало "Шахтер".
Поединок, как и полагает классическому, выдался боевым и голевым и закончился победой киевлян 3:2.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Кремчанин, 22, Диалло, 73, Малыш, 81 - Фарина, 64, Козик, 86
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Мощный взрыв на перекрестке. Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде
- В Британии рассказали об очередной ИПСО россиян. В ISW объяснили, почему враг сохраняет КПП между РФ и оккупированными территориями
- Когда пенальти приносит победу. Ингулец - Рух 1:0. Видео гола и обзор матча
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн