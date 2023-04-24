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Радость Днепра-1, грусть Валефа. Днепр-1 - Рух 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(2 голосов)

Видеообзор матча

Радость Днепра-1, грусть Валефа. Днепр-1 - Рух 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Матч 22-го тура, в котором "Днепр-1" принимал "Рух", оказался на редкость захватывающим.

5 голов (4 из них в первом тайме) и развязка уже в компенсированное время.

Ну и отдельно вынесем возвращение Валефа, который сразу же привез гол в своги ворота.

Вообщем, было интересно, а самые лучшие моменты игры смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Рух" 3:2

Голы: Эдуард Сарапий 9, Артем Довбик 27 (пен.), Игорь Котуг 90+3 - Таллес Бренер 33, Юрий Климчук 38

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1
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