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Седьмая ничья Ротаня. Александрия - Ингулец 0:0. Видеообзор поединка

Видео
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Видеообзор матча

Седьмая ничья Ротаня. Александрия - Ингулец 0:0. Видеообзор поединка

fco.com.ua

Новина українською

Календарь 22-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Александрия" принимала "Ингулец".

Кировоградское дерби закончилось вничью 0:0, и это седьмая ничья Руслана Ротаня в восьми матчах во главе "горожан".

О том, что и как происходило в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Александрия" - "Ингулец" 0:0

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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