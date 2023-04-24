Седьмая ничья Ротаня. Александрия - Ингулец 0:0. Видеообзор поединка

Календарь 22-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Александрия" принимала "Ингулец".

Кировоградское дерби закончилось вничью 0:0, и это седьмая ничья Руслана Ротаня в восьми матчах во главе "горожан".

О том, что и как происходило в матче, смотрите в нашем видеообзоре.