Седьмая ничья Ротаня. Александрия - Ингулец 0:0. Видеообзор поединка
Видеообзор матча
fco.com.ua
Календарь 22-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Александрия" принимала "Ингулец".
Кировоградское дерби закончилось вничью 0:0, и это седьмая ничья Руслана Ротаня в восьми матчах во главе "горожан".
О том, что и как происходило в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
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