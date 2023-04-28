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Не все так просто. Колос - Шахтер 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Не все так просто. Колос - Шахтер 1:3. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер в рамках 23-го тура УПЛ на выезде сыграл с Колосом. Поединок оказался непростым – горнякам пришлось отыгрываться, однако после перерыва они смогли склонить чашу весов в свою пользу.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - Шахтер 1:3

Голы: Павел Ориховский 13 - Артём Бондаренко 47 (пен.), Лассина Траоре 52, Кевин Келси 80

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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