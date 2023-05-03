Есть победа и вопросы к судейству. Шахтер - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 24-го тура УПЛ "Минай" на своем поле в гостях играл с "Шахтер".

Поединок прошел с преимуществом "Шахтера", но и с судейскими ошибками не в пользу "Миная" (не засчитанный гол закарпатцев).

В итоге, все закончилось минимальной победой "горняков" со счетом 1:0. О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - ФК "Минай" 1:0

Гол: Лассина Траоре 12