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Есть победа и вопросы к судейству. Шахтер - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Есть победа и вопросы к судейству. Шахтер - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В матче 24-го тура УПЛ "Минай" на своем поле в гостях играл с "Шахтер".

Поединок прошел с преимуществом "Шахтера", но и с судейскими ошибками не в пользу "Миная" (не засчитанный гол закарпатцев).

В итоге, все закончилось минимальной победой "горняков" со счетом 1:0. О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - ФК "Минай" 1:0

Гол: Лассина Траоре 12

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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