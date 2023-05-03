Есть победа и вопросы к судейству. Шахтер - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В матче 24-го тура УПЛ "Минай" на своем поле в гостях играл с "Шахтер".
Поединок прошел с преимуществом "Шахтера", но и с судейскими ошибками не в пользу "Миная" (не засчитанный гол закарпатцев).
В итоге, все закончилось минимальной победой "горняков" со счетом 1:0. О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Лассина Траоре 12
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