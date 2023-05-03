Все хорошо, но Довбик не забил. Днепр-1 - Металлист 5:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
В рамках 24-го тура УПЛ Днепр-1 принимал Металлист.
Поединок напоминал шоссе с односторонним движением – 5 сухих голов днепрян, однако Довбик не забил.
Тем не менее, посмотреть, кто и как забивал харьковчанам можно в нашем видеообзоре.
Голы: Жоау Пеглоу 33, Жоау Пеглоу 40, Алексей Гуцуляк 43, Евгений Подлепенец 76, Жоау Пеглоу 90+4
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