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Все хорошо, но Довбик не забил. Днепр-1 - Металлист 5:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Все хорошо, но Довбик не забил. Днепр-1 - Металлист 5:0. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В рамках 24-го тура УПЛ Днепр-1 принимал Металлист.

Поединок напоминал шоссе с односторонним движением – 5 сухих голов днепрян, однако Довбик не забил.

Тем не менее, посмотреть, кто и как забивал харьковчанам можно в нашем видеообзоре.

СК Днепр-1 - Металлист 5:0

Голы: Жоау Пеглоу 33, Жоау Пеглоу 40, Алексей Гуцуляк 43, Евгений Подлепенец 76, Жоау Пеглоу 90+4

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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