Все хорошо, но Довбик не забил. Днепр-1 - Металлист 5:0. Видео голов и обзор матча

В рамках 24-го тура УПЛ Днепр-1 принимал Металлист.

Поединок напоминал шоссе с односторонним движением – 5 сухих голов днепрян, однако Довбик не забил.

Тем не менее, посмотреть, кто и как забивал харьковчанам можно в нашем видеообзоре.

СК Днепр-1 - Металлист 5:0

Голы: Жоау Пеглоу 33, Жоау Пеглоу 40, Алексей Гуцуляк 43, Евгений Подлепенец 76, Жоау Пеглоу 90+4