Моряки на высокой волне. Черноморец - Колос 3:0

В рамках 24-го тура УПЛ "Черноморец" в Одессе принимал "Колос".

Несмотря на итоговый счет 3:0, матч получился интересным. Имел свои моменты и "Колос", которые гости не реализовали.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Черноморец" - "Колос" 3:0

Голы: Бадибанга 7, Чоботенко 58 аг, Демченко 71