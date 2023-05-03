Моряки на высокой волне. Черноморец - Колос 3:0
Видеообзор поединка
koloskovalivka.com
В рамках 24-го тура УПЛ "Черноморец" в Одессе принимал "Колос".
Несмотря на итоговый счет 3:0, матч получился интересным. Имел свои моменты и "Колос", которые гости не реализовали.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Бадибанга 7, Чоботенко 58 аг, Демченко 71
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