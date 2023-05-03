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Еще одна выстраданная победа Ротаня. Львов - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Еще одна выстраданная победа Ротаня. Львов - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча

fco.com.ua

Новина українською

В рамках 24-го тура УПЛ ФК Львов принимал Александрию.

Поединок не сказать, что захватил внимание, но интересные моменты также присутствовали.

Гости минимально выиграли благодаря голу Сигеева, а что и как происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Львов - ФК Александрия 0:1

Гол: Кирилл Сигеев 12

Удаление: Богдан Мишенко 47 (вторая желтая)

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В статье: ФК Львов ФК Александрия
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