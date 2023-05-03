Еще одна выстраданная победа Ротаня. Львов - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fco.com.ua
В рамках 24-го тура УПЛ ФК Львов принимал Александрию.
Поединок не сказать, что захватил внимание, но интересные моменты также присутствовали.
Гости минимально выиграли благодаря голу Сигеева, а что и как происходило, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Кирилл Сигеев 12
Удаление: Богдан Мишенко 47 (вторая желтая)
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