Еще одна выстраданная победа Ротаня. Львов - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча

В рамках 24-го тура УПЛ ФК Львов принимал Александрию.

Поединок не сказать, что захватил внимание, но интересные моменты также присутствовали.

Гости минимально выиграли благодаря голу Сигеева, а что и как происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Львов - ФК Александрия 0:1

Гол: Кирилл Сигеев 12

Удаление: Богдан Мишенко 47 (вторая желтая)