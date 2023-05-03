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С большим трудом. Заря - Верес 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор матча

С большим трудом. Заря - Верес 1:0. Видео гола и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

В рамках 24-го тура УПЛ Заря в Киеве принимала Верес.

Луганчане почти весь матч провела в большинстве, но победу одержала с большим трудом. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Заря - Верес 1:0

Гол: Максим Имереков 54

Удаление: Вадим Ющишин 19

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В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно)
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