С большим трудом. Заря - Верес 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В рамках 24-го тура УПЛ Заря в Киеве принимала Верес.
Луганчане почти весь матч провела в большинстве, но победу одержала с большим трудом. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Максим Имереков 54
Удаление: Вадим Ющишин 19
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