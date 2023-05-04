Не совсем сухие нули. Ингулец - Кривбасс 0:0. Видеообзор поединка

В рамках 24-го тура УПЛ "Ингулец" в Петрово с поломанным автобусом принимал "Кривбасс".

Матч закончился вничью 0:0, но абсолютно "сухим" он не был. Были у команд и моменты, было и удаление у хозяев Головкина, который вышел на замену и за 15 минут получил два "горчичника".

То есть, посмотреть есть на что, поэтому не пропустите видеообзор подинка.

"Ингулец" - "Кривбасс" 0:0

Удаление: Иван Головкин 77