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Не совсем сухие нули. Ингулец - Кривбасс 0:0. Видеообзор поединка

Видео
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Видеообзор поединка

Не совсем сухие нули. Ингулец - Кривбасс 0:0. Видеообзор поединка

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

В рамках 24-го тура УПЛ "Ингулец" в Петрово с поломанным автобусом принимал "Кривбасс".

Матч закончился вничью 0:0, но абсолютно "сухим" он не был. Были у команд и моменты, было и удаление у хозяев Головкина, который вышел на замену и за 15 минут получил два "горчичника".

То есть, посмотреть есть на что, поэтому не пропустите видеообзор подинка.

"Ингулец" - "Кривбасс" 0:0

Удаление: Иван Головкин 77

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
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