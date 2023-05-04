Полтавчан хватило только на первый тайм. Ворскла - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

В 24-м туре УПЛ Ворскла в Полтаве принимала Динамо, и этот поединок для киевлян получился очень непростым.

Полтавчане открыли счет и провели в целом классный первый тайм, но на вторую половину силы хозяев не хватило.

Киевляне смогли одержать победу, а как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ворскла - Динамо 1:2

Голы: Руслан Степанюк 13 - Владислав Ванат 24, Бенито 48