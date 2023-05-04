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Полтавчан хватило только на первый тайм. Ворскла - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Полтавчан хватило только на первый тайм. Ворскла - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

В 24-м туре УПЛ Ворскла в Полтаве принимала Динамо, и этот поединок для киевлян получился очень непростым.

Полтавчане открыли счет и провели в целом классный первый тайм, но на вторую половину силы хозяев не хватило.

Киевляне смогли одержать победу, а как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ворскла - Динамо 1:2

Голы: Руслан Степанюк 13 - Владислав Ванат 24, Бенито 48

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
04.05.2023 в 18:30
А чому відео з іншого матчу?
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alex 66 (Кременчук)
04.05.2023 в 18:13
Альо.... у Вас все з головою норм. Накуй Ви виставили другий матч в плеєрі. ВП-ДК давайте.
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