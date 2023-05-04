Полтавчан хватило только на первый тайм. Ворскла - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В 24-м туре УПЛ Ворскла в Полтаве принимала Динамо, и этот поединок для киевлян получился очень непростым.
Полтавчане открыли счет и провели в целом классный первый тайм, но на вторую половину силы хозяев не хватило.
Киевляне смогли одержать победу, а как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Руслан Степанюк 13 - Владислав Ванат 24, Бенито 48
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо 1:2. Шовковский идет без осечек
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Куча различной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 3 мая
- Коноплянка сравнял счет за Краковию. Он забил впервые с октября. ВИДЕО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2023 в 18:30
Ответить
0
0
alex 66 (Кременчук)
04.05.2023 в 18:13
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн