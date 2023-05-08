Попов забивает, Динамо выигрывает. Кривбасс - Динамо 0:1. Видео гола и обзор матча

В рамках 25-го тура Динамо приехало к Кривбассу.

Криворожцы неплохо выглядели в первом тайме, но пропустив сразу после перерыва, противопоставить киевлянам ничего не смогли.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Кривбасс - Динамо 0:1

Гол: Денис Попов 48