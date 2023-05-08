Попов забивает, Динамо выигрывает. Кривбасс - Динамо 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В рамках 25-го тура Динамо приехало к Кривбассу.
Криворожцы неплохо выглядели в первом тайме, но пропустив сразу после перерыва, противопоставить киевлянам ничего не смогли.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Денис Попов 48
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кривбасс - Динамо 0:1. Классика Шовковского
- Кривбасс – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура чемпионата Украины
- Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
- Довбик сравнялся с двумя звездными бразильцами по количеству голов в УПЛ
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн