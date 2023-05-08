Фаворит не впечатлил. Минай - Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча

В рамках 25-го тура УПЛ "Минай" принимал "Ворсклу".

И вполне по делу обыграл более фаворитичного соперника со счетом 2:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Минай" - "Ворскла" 2:0

Голы: Сергей Петько 45+1, Егор Твердохлеб 90+4