Фаворит не впечатлил. Минай - Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках 25-го тура УПЛ "Минай" принимал "Ворсклу".
И вполне по делу обыграл более фаворитичного соперника со счетом 2:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Сергей Петько 45+1, Егор Твердохлеб 90+4
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