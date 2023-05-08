  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Фаворит не впечатлил. Минай - Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Фаворит не впечатлил. Минай - Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Фаворит не впечатлил. Минай - Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В рамках 25-го тура УПЛ "Минай" принимал "Ворсклу".

И вполне по делу обыграл более фаворитичного соперника со счетом 2:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Минай" - "Ворскла" 2:0

Голы: Сергей Петько 45+1, Егор Твердохлеб 90+4

По теме
yellow-arrow
Заря - Металлист 1925: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Попов забивает, Динамо выигрывает. Кривбасс - Динамо 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Рух – Ингулец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде