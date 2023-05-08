Очередное поражение Вирта. Верес - Колос 0:1. Видео гола и обзор матча

В рамках 25-го тура УПЛ "Верес" принимал "Колос".

И ровенчане снова проиграли – на этот раз из-за автогола на старте матча.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Верес" - "Колос" 0:1

Гол: Балан (8, аг.)